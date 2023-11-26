«Рома» дожала неуступчивый «Удинезе»

В 13-м туре Серии А нестабильная «Рома» принимала любителей ничейных результатов из «Удинезе». В середине первого тайма сработала заготовка «волков», Пауло Дибала доставил мяч со штрафного в нужную точку, и Джанлука Манчини головой открыл счет. После перерыва Ромелу Лукаку после углового выиграл воздух и с линии вратарской не попал в рамку. Гости заметно прибавили и сравняли счет, после доставки мяча с угла штрафной аккуратно пробил Флорьян Товен - 1:1. Сердар Азмун не реализовал выход один на один, вне игры как утешение для форварда. Азмун и Лукаку красиво комбинировали и вывели на свидание с голкипером Дибалу, а тот не упустил шанс - 2:1. На 90-й минуте еще одна атака до верного, Стефан эль-Шаарави поставил точку, 3:1.

«Рома» взмыла на пятое место, соперник - 16-й.