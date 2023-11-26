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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» дожала неуступчивый «Удинезе»

26 Ноября 2023 • 21:59 Комментировать
Рома
3:1
Удинезе
окончен

В 13-м туре Серии А нестабильная «Рома» принимала любителей ничейных результатов из «Удинезе». В середине первого тайма сработала заготовка «волков», Пауло Дибала доставил мяч со штрафного в нужную точку, и Джанлука Манчини головой открыл счет. После перерыва Ромелу Лукаку после углового выиграл воздух и с линии вратарской не попал в рамку. Гости заметно прибавили и сравняли счет, после доставки мяча с угла штрафной аккуратно пробил Флорьян Товен - 1:1. Сердар Азмун не реализовал выход один на один, вне игры  как утешение для форварда. Азмун и Лукаку красиво комбинировали и вывели на свидание с голкипером Дибалу, а тот не упустил шанс - 2:1. На 90-й минуте еще одна атака до верного, Стефан эль-Шаарави поставил точку, 3:1.

«Рома» взмыла на пятое место, соперник - 16-й.

Протокол игры  
Рома3:1Удинезе
(1:0) Манчини Джанлука20'  
  57'Товен Флорьян (1:1)
(2:1) Дибала Пауло81'  
(3:1) Эль-Шаарави Стефан90'  
Патрисиу РуйМанчини ДжанлукаЛьоренте ДиегоН'Дика ЭванКарсдорп Рик 77' (Залевски Никола ( 77') Кристанте БрианПаредес Леандро 77' (Бове Эдоардо ( 77') Пеллегрини Лоренцо  33' 63' (Эль-Шаарави Стефан ( 63') Спинаццола Леонардо 63' (Азмун Сердар ( 63') Дибала Пауло 83' (Кристенсен Расмус ( 83') Лукаку Ромелу
Запасные: Боер ПьетроБелотти АндреаЧелик ЗекиПагано РиккардоАуа УссемПизилли НикколоСвилар Миле
Сильвестри МаркоФеррейра Жоау  19' 79' (Лукка Лоренцо ( 79') Бийол ЯкаПерес НеуэнЭбоселе ФестиСамарджич Лазар  26' 69' (Ловрич Санди ( 69') Уолас СоузаПайеро МартинЗемура Джордан 83' (Камара Ассан ( 83') Товен Флорьян 79' (Кабаселе Кристиан ( 79') Саксесс Исаак  27'
Запасные: Камара ЭтьенСаррага ОйерПаделли ДаниэлеТиквич АнтониоМасина АдамОкойе МадукаПафунди СимонеАке МарлиКристенсен Томас
26 ноября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Удинезе

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