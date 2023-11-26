«Ювентус» и «Интер» озвучили составы на очную битву

В воскресенье вечером внимание всей футбольной Италии будет сосредоточено на матче между «Ювентусом» и «Интером».

Наставник туринской команды Массимилиано Аллегри выбрал такой состав: Щесны, Гатти, Бремер, Ругани, Камбьясо, Маккенни, Николусси, Рабио, Костич, Кьеза, Влахович.

Рулевой миланцев Симоне Индзаги, в свою очередь, решил выпустить на поле с первых минут таких исполнителей: Зоммер, Дармиан, де Врей, Ачерби, Дюмфрис, Димарко, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Тюрам, Лаутаро Мартинес.

Матч «Ювентус» - «Интер» стартует в 22:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.