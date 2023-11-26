​Только Месси забил в топ-5 лигах из-за штрафной площади больше Малиновского за последние 4 года

В воскресенье «Дженоа» проиграл в гостях у «Фрозиноне» со счётом 1:2 в матче чемпионата Италии. В составе проигравшей команды красивым голом отметился Руслан Малиновский – украинец нанёс точный удар из-за пределов штрафной площадки.

Как сообщает Opta, Руслан Малиновский с момента своего дебюта в Серии А (25 августа 2019 года) забил из-за пределов штрафной площади 16 голов. Если брать топ-5 европейских лиг, то больше голов из-за штрафной за указанный период забил только Лионель Месси (23).

Отметим, что летом Малиновский перебрался в «Дженоа» из «Марселя» на правах аренды с опцией выкупа.