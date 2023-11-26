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Чемпионат Италии. Серия А

​Моуринью хочет возглавить топ-сборную слухи

26 Ноября 2023 • 19:42 Комментировать

Известный тренер Жозе Моуринью хочет получить должность главного тренера сборной Бразилии. Об этом на своих страницах пишет UOL.

Отмечается, что Моуринью не заинтересован в продлении контракта с «Ромой», поэтому летом он будет готов принять бразильскую национальную команду.

Сборная Бразилии сейчас не имеет постоянного главного тренера. С этой должностью связывают Карло Анчелотти, хотя итальянец может остаться в «Реале». Совсем недавно Моуринью говорил, что только такой сумасшедший тренер, как он, может покинуть мадридский клуб без желания работодателя.

Игроки «Реала» хотят, чтобы Анчелотти остался – тренеру предложат контракт

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Сборная Бразилии ещё теги
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