Известный тренер Жозе Моуринью хочет получить должность главного тренера сборной Бразилии. Об этом на своих страницах пишет UOL.

Отмечается, что Моуринью не заинтересован в продлении контракта с «Ромой», поэтому летом он будет готов принять бразильскую национальную команду.

Сборная Бразилии сейчас не имеет постоянного главного тренера. С этой должностью связывают Карло Анчелотти, хотя итальянец может остаться в «Реале». Совсем недавно Моуринью говорил, что только такой сумасшедший тренер, как он, может покинуть мадридский клуб без желания работодателя.

Игроки «Реала» хотят, чтобы Анчелотти остался – тренеру предложат контракт