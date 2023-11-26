​Моуринью выбрал состав «Ромы» на матч с «Удинезе»

В воскресенье вечером в итальянской Серии А сойдутся «Рома» и «Удинезе». Рулевой римлян Жозе Моуринью принял решение выпустить на поле с первых минут следующих исполнителей:

Руй Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Льоренте, Н’Дика, Спинаццола, Кристанте, Паредес, Пеллегрини, Дибала, Лукаку.

Матч чемпионата Италии между «Ромой» и «Удинезе» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Рома» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице итальянской Серии А.