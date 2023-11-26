Малиновский забил чудесный шальной гол, но «Дженоа» упустил ничью против «Фрозиноне»

В 13-м туре Серии А встретились середняки «Фрозиноне» и «Дженоа». Георге Пушкаш уже на второй минуте проверил реакцию голкипера. А вот Матиас Соле на 34-й минуте результативно пробил из-за штрафной. Аналогичный ответ Руслана Малиновского спустя четыре минуты - 1:1. Комментатор на эмоциях назвал выстрел украинца сходу метров с 28 в правую девятку голом сезона. В середине второго тайма Малиновский со штрафного зарядил в перекладину.

Ничья была весьма вероятна, но хозяева в последней атаке вырвали победу, отличился только вышедший на замену Иларио Монтеризи - 2:1.

«Фрозиноне» делит седьмое место, противник - 14-й.