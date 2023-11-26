Малиновский забил чудесный шальной гол, но «Дженоа» упустил ничью против «Фрозиноне»

В 13-м туре Серии А встретились середняки «Фрозиноне» и «Дженоа». Георге Пушкаш уже на второй минуте проверил реакцию голкипера. А вот Матиас Соле на 34-й минуте результативно пробил из-за штрафной. Аналогичный ответ Руслана Малиновского спустя четыре минуты - 1:1. Комментатор на эмоциях назвал выстрел украинца сходу метров с 28 в правую девятку голом сезона. В середине второго тайма Малиновский со штрафного зарядил в перекладину.
Ничья была весьма вероятна, но хозяева в последней атаке вырвали победу, отличился только вышедший на замену Иларио Монтеризи - 2:1.
«Фрозиноне» делит седьмое место, противник - 14-й.
Протокол игры
|(1:0) Соуле Матиас34'
|38'Малиновский Руслан (1:1)
|(2:1) Монтеризи Иларио90'
Турати Стефано•Ойоно Энтони• 58'Околи Меме•Романьоли Симоне•Марчицца Риккардо70' (Монтеризи Иларио (70') •Бурабия Мехди61' (Касо Джузеппе (61') •Барренечеа Энцо•Соуле Матиас•Рейньер Жезус 66'80' (Жорже Кайо (80') •Ибрагимович Арийон61' (Брешанини Марко (61') •Хеддира Валид80' (Джелли Франческо (80')
Мартинес Хосеп•Фольякко Алессандро 7'88' (Васкес Хоан (88') •Де Винтер Кони•Дрэгушин Раду•Сабелли Стефано• 29'Стротман Кевин45' (Торсби Мортен (45') •Бадель Милан88' (Хефти Сильван (88') •Френдруп Мортен• 90'Хапс Ридгесиано88' (Гальдамес Пабло (88') •Малиновский Руслан80' (Мессиас Жуниор (80') •Пушкаш Георге
26 ноября. Стадион "Бенито Стирпе".
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