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Чемпионат Италии. Серия А

«Кальяри» с «Монцей» поделили очки

26 Ноября 2023 • 16:35 Комментировать
Кальяри
1:1
Монца

«Кальяри» и «Монца» провели матч 13-го тура Серии А. Гости чаще контролировали мяч, но соперник агрессивнее играл впереди. На 10-й минуте Альберто Доссена добил мяч в сетку после спасении вратаря. Антуан Макумбу мог удваивать перевес, но не попал в рамку. Сразу после перерыва Дани Мота запустил мяч в штангу. В начале второго часа игры Мирко Марич выиграл «второй этаж» после подачи углового и сравнял счет. Напоследок в контратаке Валентин Карбони попал в перекладину.

1:1, хозяева делят 17-е место, соперник - седьмое.

Протокол игры  
Кальяри1:1Монца
(1:0) Доссена Альберто10'  
  61'Марич Мирко (1:1)
Скуффет СимонеГольданига Эдоардо 73' (Ористанио Гаэтано ( 73') Доссена АльбертоХацидиакос ПантелисДзаппа ГабриэлеМакумбу АнтуанПрати Маттео  42'Виола Николас 73' (Янкто Якуб ( 73') Ауджелло Томмазо 88' (Дентелло Пауло ( 88') Петанья Андреа 77' (Паволетти Леонардо ( 77') Лувумбо Зито 77' (Лападула Джанлука ( 77')
Запасные: Сулемана ИбрахимОберт АдамРадунович БорисДезогус ЯкопоШомуродов ЭлдорДейола АлессандроПерейро ГастонАрести СимонеВетеска Матеуш
Ди Грегорио МикелеД'Амброзио ДанилоКальдирола ЛукаКарбони Андреа 83' (Мари Пабло ( 83') Биринделли Самуэле  48' 57' (Чиурриа Патрик ( 57') Кирьякопулос ГеоргиосПессина МаттеоГальярдини РобертоКолпани Андреа 67' (Мачин Хосе ( 67'  69') Мота Дани 67' (Карбони Валентин ( 67') Коломбо Лоренцо 57' (Марич Мирко ( 57')
Запасные: Читтадини ДжорджоАкпа-Акпро Жан-ДаниэльСоррентино АлессандроБондо ВарренПерейра Педру IIБетелла ДавидеЛаманна ЭугениоГори СтефаноДонати Джулио
26 ноября. Стадион "Сардиния Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Кальяри Монца

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Кальяри – Монца: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии – 26 ноября 2023 года
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