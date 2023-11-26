«Кальяри» с «Монцей» поделили очки

«Кальяри» и «Монца» провели матч 13-го тура Серии А. Гости чаще контролировали мяч, но соперник агрессивнее играл впереди. На 10-й минуте Альберто Доссена добил мяч в сетку после спасении вратаря. Антуан Макумбу мог удваивать перевес, но не попал в рамку. Сразу после перерыва Дани Мота запустил мяч в штангу. В начале второго часа игры Мирко Марич выиграл «второй этаж» после подачи углового и сравнял счет. Напоследок в контратаке Валентин Карбони попал в перекладину.

1:1, хозяева делят 17-е место, соперник - седьмое.