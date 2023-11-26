«Кальяри» с «Монцей» поделили очки

«Кальяри» и «Монца» провели матч 13-го тура Серии А. Гости чаще контролировали мяч, но соперник агрессивнее играл впереди. На 10-й минуте Альберто Доссена добил мяч в сетку после спасении вратаря. Антуан Макумбу мог удваивать перевес, но не попал в рамку. Сразу после перерыва Дани Мота запустил мяч в штангу. В начале второго часа игры Мирко Марич выиграл «второй этаж» после подачи углового и сравнял счет. Напоследок в контратаке Валентин Карбони попал в перекладину.
1:1, хозяева делят 17-е место, соперник - седьмое.
Протокол игры
|(1:0) Доссена Альберто10'
|61'Марич Мирко (1:1)
Скуффет Симоне•Гольданига Эдоардо73' (Ористанио Гаэтано (73') •Доссена Альберто•Хацидиакос Пантелис•Дзаппа Габриэле•Макумбу Антуан•Прати Маттео• 42'Виола Николас73' (Янкто Якуб (73') •Ауджелло Томмазо88' (Дентелло Пауло (88') •Петанья Андреа77' (Паволетти Леонардо (77') •Лувумбо Зито77' (Лападула Джанлука (77')
Ди Грегорио Микеле•Д'Амброзио Данило•Кальдирола Лука•Карбони Андреа83' (Мари Пабло (83') •Биринделли Самуэле 48'57' (Чиурриа Патрик (57') •Кирьякопулос Георгиос•Пессина Маттео•Гальярдини Роберто•Колпани Андреа67' (Мачин Хосе (67') • 69'Мота Дани67' (Карбони Валентин (67') •Коломбо Лоренцо57' (Марич Мирко (57')
26 ноября. Стадион "Сардиния Арена".
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