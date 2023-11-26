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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью связал проблемы «Ромы» на выезде с бабушкиной выпечкой

26 Ноября 2023 • 15:59 Комментировать
Рома
...
Удинезе
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Через 2 ч. 30 мин.

В нынешнем чемпионате Италии «Рома» выиграла только один гостевой матч. Комментарий на этот счёт дал главный тренер команды Жозе Моуринью.

«Да, у нас были плохие результаты и плохие выступления на выезде, но нехватки профессионализма и уважения – никогда. Однако мы должны отдаваться ещё сильнее. Дома нам обычно удаётся это делать, даже на последних минутах, но в гостях нам не хватает менталитета. Здесь есть люди, которым больше нравится домашний уют: выходя на улицу, они скучают по маме, по папе, по бабушкиной выпечке», - сказал Моуринью журналистам.

В воскресенье «Рома» проведёт домашний матч Серии А против «Удинезе».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью

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