Моуринью связал проблемы «Ромы» на выезде с бабушкиной выпечкой

В нынешнем чемпионате Италии «Рома» выиграла только один гостевой матч. Комментарий на этот счёт дал главный тренер команды Жозе Моуринью.

«Да, у нас были плохие результаты и плохие выступления на выезде, но нехватки профессионализма и уважения – никогда. Однако мы должны отдаваться ещё сильнее. Дома нам обычно удаётся это делать, даже на последних минутах, но в гостях нам не хватает менталитета. Здесь есть люди, которым больше нравится домашний уют: выходя на улицу, они скучают по маме, по папе, по бабушкиной выпечке», - сказал Моуринью журналистам.

В воскресенье «Рома» проведёт домашний матч Серии А против «Удинезе».