Защитник «Ромы» Леонардо Спинаццола может сменить клуб в 2024 году. Римляне хотят продлить контракт с футболистом, но он был бы не прочь принять новый вызов в своей карьере. Как сообщает TodoFichajes, подписать 30-летнего итальянца хочет «Валенсия».

Поскольку контракт Спинаццолы рассчитан до конца текущего сезона, «Рома» может принять решение о продаже игрока в зимнее трансферное окно. Это позволит «волкам» не потерять игрока бесплатно летом. Сумма трансфера может составить в районе 15 миллионов евро.

В 11 матчах сезона 2023/2024 Леонардо Спинаццола забил один гол и отдал два голевых паса на партнёров.