«Ювентус» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

В рамках 13-го тура чемпионата Италии по футболу «Ювентус» принимает «Интер».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ювентус - Интер Милан
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Протокол игры
|(1:0) Влахович Душан27'
|33'Мартинес Лаутаро (1:1)
Щесны Войцех•Гатти Федерико•Бремер Глейсон•Ругани Даниэле•Камбьясо Андреа• 11'Маккенни Уэстон•Николусси Кавилья Ханс61' (Локателли Мануэль (61') •Рабио Адриен•Костич Филип•Влахович Душан•Кьеза Федерико
Зоммер Янн•Дармиан Маттео•Де Врей Стефан•Ачерби Франческо•Дюмфрис Дензел71' (Куадрадо Хуан (71') • 76'Барелла Николо•Чалханоглу Хакан•Мхитарян Генрих•Димарко Федерико71' (Аугусто Карлос (71') •Тюрам Маркус•Мартинес Лаутаро
26 ноября. Стадион "Альянц Стэдиум".
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