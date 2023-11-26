Агент — о новом контракте Мхитаряна: Нужно ещё уладить финансовые детали

Рафаэла Пимента, агент полузащитника «Интера» Генриха Мхитаряна, ответила на вопрос о ходе переговоров по новому контракту игрока.

«Мы готовы подписать новое соглашение с «Интером». Сейчас обсуждаются только финансовые детали, после чего будут поставлены все подписи», — цитирует агента журналист Фабрицио Романо.

34-летний армянский футболист выступает за миланский клуб с июля 2022 года. В нынешнем сезоне на счету Мхитаряна два гола и четыре ассиста в 16 матчах во всех турнирах.

Действующий контракт игрока с «Интером» истекает следующим летом. Трансферная стоимость хавбека оценивается в шесть миллионов евро.