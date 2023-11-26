«Атлетико» может усилиться полузащитником «Ювентуса»

28-летний полузащитник Адриен Рабио, права на которого принадлежат туринскому «Ювентусу», имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате. Об этом стало известно журналистам Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в подписании игрока заинтересован мадридский «Атлетико». Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне лично настаивает на подписании хавбека. Он уверен, что Адриен сможет усилить среднюю линию команды.

Контракт Рабио со «старой синьорой» рассчитан до конца июня 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость полузащитника в 40 миллионов евро.