Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Атлетико» может усилиться полузащитником «Ювентуса»

26 Ноября 2023 • 11:09 Комментировать

28-летний полузащитник Адриен Рабио, права на которого принадлежат туринскому «Ювентусу», имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате. Об этом стало известно журналистам Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в подписании игрока заинтересован мадридский «Атлетико». Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне лично настаивает на подписании хавбека. Он уверен, что Адриен сможет усилить среднюю линию команды.

Контракт Рабио со «старой синьорой» рассчитан до конца июня 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость полузащитника в 40 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Атлетико Мадрид Адриен Рабио трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
26.11.23 в 14:30
Кальяри Кальяри
Монца Монца
2.60 3.30 2.75
Видео
26.11.23 в 17:00
Фрозиноне Фрозиноне
Дженоа Дженоа
2.46 3.35 2.90
Видео
26.11.23 в 17:00
Эмполи Эмполи
Сассуоло Сассуоло
2.80 3.50 2.44
Видео
26.11.23 в 20:00
Рома Рома
Удинезе Удинезе
1.61 4.00 5.60
Видео
26.11.23 в 22:45
Ювентус Ювентус
Интер Милан Интер Милан
2.85 3.20 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 26 Ноября
11:28 · Италия. Серия А
Камарда – третий самый молодой дебютант в топ-5 чемпионатах Европы
11:28 · Италия. Серия А
Титов дал прогноз на матч «Ювентус» - «Интер»
11:21 · Италия. Серия А
Агент — о новом контракте Мхитаряна: Нужно ещё уладить финансовые детали
11:15 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» нашёл забивного форварда, который заменит Влаховича
11:09 · Италия. Серия А
«Атлетико» может усилиться полузащитником «Ювентуса»
09:36 · Италия. Серия А
​Пиоли не будет чинить препятствий уходу Крунича в «Фенербахче»
09:18 · Италия. Серия А
​«Наказали за невнимательность» - Гасперини расстроен поражением от «Наполи»
09:12 · Италия. Серия А
​Калабрия: «О «Милане» могут говорить всякое, для нас важно побеждать»
08:49 · Италия. Серия А
​Итальяно: «Не понимаю, как мы не сравняли счёт»
08:09 · Италия. Серия А
​Камарда установил рекорд Серии А, дебютировав в 15 лет
03:26 · Италия. Серия А
​Пирло доволен - «Сампдория» выиграла уже три матча кряду
03:13 · Италия. Серия А
Пиоли: «Выиграли с умом»
00:51 · Италия. Серия А
Гол с пенальти позволил «Милану» обыграть «Фиорентину»
00:15 · Италия. Серия А
​Хвича – лучший игрок Серии А по голам и ассистам за последние два сезона
25 Ноября
23:41 · Италия. Серия А
​Тео Эрнандес забил в своём 140-м матче в Серии А
Все новости
Рекомендуем