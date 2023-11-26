​Пиоли не будет чинить препятствий уходу Крунича в «Фенербахче»

Прошлым летом турецкий «Фенербахче» активно охаживал сербского полузащитника с боснийским паспортом Раде Крунича. Но тогда его трансферу активно противился наставник клуба Стефано Пиоли. Сейчас же, похоже, Пиоли передумал и уже не удерживает Крунича, сообщает pianetamilan.it. А «Фенербахче» столь же настойчив.

Это означает, что уже в январе Крунич может взять себе билет «Милан-Стамбул» и сменить чемпионат. Турецкая Суперлига в последнее время все чаще и чаще становится пристанищем для игроков из Серии А - не так давно в этом же направлении проследовал другой уроженец бывшей Югославии, бошняк Эдин Джеко, уже выступающий за «Фенербахче».