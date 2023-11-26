​«Наказали за невнимательность» - Гасперини расстроен поражением от «Наполи»

В тринадцатом туре итальянского чемпионата «Аталанта» потерпела поражение от «Наполи», команда Джан Пьеро Гасперини играла дома, но это не помогло ей в данном случае. Наставник «Наполи» расстроен такими итогами матча, в то же время он похвалил соперника, в стане которого произошла смена главного тренера.

- Первый тайм мы провели неудачно, а вот «Наполи», конечно же, сыграл много лучше нас. Мы плохо обороняли фланги. Во втором тайме «Аталанта» стала получше, но мы совершили ошибку и пропустили гол. Это наказание за невнимательность, - цитирует слова Гасперини итальянское новостное агентство ITASportPress.