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Чемпионат Италии. Серия А

​«Наказали за невнимательность» - Гасперини расстроен поражением от «Наполи»

26 Ноября 2023 • 09:18 Комментировать
Аталанта
1:2
Наполи

В тринадцатом туре итальянского чемпионата «Аталанта» потерпела поражение от «Наполи», команда Джан Пьеро Гасперини играла дома, но это не помогло ей в данном случае. Наставник «Наполи» расстроен такими итогами матча, в то же время он похвалил соперника, в стане которого произошла смена главного тренера.

- Первый тайм мы провели неудачно, а вот «Наполи», конечно же, сыграл много лучше нас. Мы плохо обороняли фланги. Во втором тайме «Аталанта» стала получше, но мы совершили ошибку и пропустили гол. Это наказание за невнимательность, - цитирует слова Гасперини итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини

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