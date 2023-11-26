​Калабрия: «О «Милане» могут говорить всякое, для нас важно побеждать»

Капитан «Милана» Давиде Калабрия прокомментировал успех своего клуба в матче тринадцатого тура итальянского чемпионата, «россонери» переиграли с минимальным преимуществом «Фиорентину». Калабрия считает, что критика не влияет на настрой игроков клуба, так как для них главной мотивацией является желание одержать победу.

- Про «Милан» всегда много пишут, это часть футбола в Италии. Для нас важны победы и три очка. Мы выиграли, это самое главное, - цитирует слова Калабрии pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милану» предстоит сразиться с «Фрозиноне».