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Чемпионат Италии. Серия А

​Калабрия: «О «Милане» могут говорить всякое, для нас важно побеждать»

26 Ноября 2023 • 09:12 Комментировать

Капитан «Милана» Давиде Калабрия прокомментировал успех своего клуба в матче тринадцатого тура итальянского чемпионата, «россонери» переиграли с минимальным преимуществом «Фиорентину». Калабрия считает, что критика не влияет на настрой игроков клуба, так как для них главной мотивацией является желание одержать победу.

- Про «Милан» всегда много пишут, это часть футбола в Италии. Для нас важны победы и три очка. Мы выиграли, это самое главное, - цитирует слова Калабрии pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милану» предстоит сразиться с «Фрозиноне».


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Давиде Калабрия
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