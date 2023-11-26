​Пирло доволен - «Сампдория» выиграла уже три матча кряду

После очень скромного начала сезона «Сампдория» оправилась и теперь выиграла свой третий матч кряду, побив собратьев по несчастью в Серии А прошлого сезона - «Специю». Наставник «Сампдории» Андреа Пирло не скрывает своей радости - по его словам, эта победа была очень важна для того, чтобы игроки поверили в себя еще больше.

- После предыдущих дух побед было важно сделать это снова и показать, что мы вернулись. Жаль только, что не получилось забить еще в первом тайме, потому что возможности были. Мы стали, наконец-то, одной командой, коллективом. Это видно в моменты трудностей, - цитирует слова Пирло итальянское новостное агентство ITASportPress.