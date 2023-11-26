Пиоли: «Выиграли с умом»

В тринадцатом туре итальянского чемпионата «Милан» благодаря удачно исполненному Тео Эрнандесом пенальти переиграл «Фиорентину», слегка подобравшись к лидерам чемпионата, которым в воскресенье предстоит неминуемо растерять очки (или вместе, или кому-то из них в отдельности). Наставник «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал успех своей команды:

- Мы сыграли непростой матч, в котором пришлось позакрываться. Но мы сработали как команда и справились. Это был матч, сыгранный с головой, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

В следующем своем матче «Милан» сыграет в Лиге чемпионов против «Боруссии».