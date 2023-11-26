Гол с пенальти позволил «Милану» обыграть «Фиорентину»

Не лучшим образом выглядящие «Милан» и «Фиорентина» в субботу пересеклись в Серии А. В первом тайме реально опасных моментов практически не было, а судьбу встречи решил прорыв Тео Эрнандеса слева в штрафную и падение там - пенальти. Сам пострадавший и реализовал стандарт, пробив в пустой угол, 1:0. Сами Чуквуэзе мог удваивать счет, но голкипер справился с непростым ударом головой после кросса слева. Лукас Бельтран в ответ у чужих ворот отпустил от себя мяч, и кипер его успел смахнуть рукой. Николас Гонсалес атаковал с рикошетом от ноги защитника - штанга.
И все же «Милан» довел игру до победы, выйдя на третье место, соперник - делит пятое.
Протокол игры
|(1:0) Эрнандес Тео45'
Меньян Майк•Калабрия Давиде90' (Флоренци Алессандро (90') •Тиав Малик•Томори Фикайо• 56'Эрнандес Тео•Муса Юнус84' (Крунич Раде (84') •Рейндерс Тиджани•Побега Томмазо•Чуквуэзе Саму•Йович Лука83' (Francesco Camarda (83') •Пулишич Кристиан60' (Лофтус-Чик Рубен (60')
Терраччиано Пьетро•Паризи Фабьяно• 45'Миленкович Никола•Мартинес Лукас II•Бираги Кристиано•Мело Артур 12'46' (Лопес Максим (46') •Дункан Альфред81' (Иконе Жонатан (81') •Гонсалес Николас•Бонавентура Джакомо88' (Куаме Кристиан (88') •Соттиль Риккардо81' (Мандрагора Роландо (81') •Бельтран Лукас70' (Нзола М'Бала (70')
25 ноября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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