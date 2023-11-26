Гол с пенальти позволил «Милану» обыграть «Фиорентину»

Не лучшим образом выглядящие «Милан» и «Фиорентина» в субботу пересеклись в Серии А. В первом тайме реально опасных моментов практически не было, а судьбу встречи решил прорыв Тео Эрнандеса слева в штрафную и падение там - пенальти. Сам пострадавший и реализовал стандарт, пробив в пустой угол, 1:0. Сами Чуквуэзе мог удваивать счет, но голкипер справился с непростым ударом головой после кросса слева. Лукас Бельтран в ответ у чужих ворот отпустил от себя мяч, и кипер его успел смахнуть рукой. Николас Гонсалес атаковал с рикошетом от ноги защитника - штанга.

И все же «Милан» довел игру до победы, выйдя на третье место, соперник - делит пятое.