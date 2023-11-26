​Хвича – лучший игрок Серии А по голам и ассистам за последние два сезона

В субботу «Наполи» добился гостевой победы над «Аталантой» в матче Серии А со счётом 2:1. Автором одного из голов стал атакующий полузащитник неаполитанской команды Хвича Кварацхелия. С момента своего перехода в «Наполи» грузин забил уже 18 голов и отдал 22 голевых паса на партнёров.

Как сообщает Opta, Кварацхелия является единственным игроком Серии А, забившим не менее 18 голов и отдавшим не менее 18 голевых передач во всех турнирах за два последних сезона. Если же посмотреть более широко и взять все топ-5 лиг, то Хвича за указанный отрезок времени занимает шестое место по результативным действиям. Выше идут Лионель Месси, Букайо Сака, Антуан Гризманн, Винисиус Жуниор и Мохамед Салах.