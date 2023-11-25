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Чемпионат Италии. Серия А

​Тео Эрнандес забил в своём 140-м матче в Серии А

25 Ноября 2023 • 23:41 Комментировать
Милан
1:0
Фиорентина
окончен

В тринадцатом туре итальянского чемпионата итальянский «Милан» принимает дома «Фиорентину», и этот матч стал для защитника «Милана» Тео Эрнандеса 140-м в Серии А. И именно ему удалось открыть счет в конце первой половины игры - Тео заработал пенальти и самолично превратил в гол удар с одиннадцатиметровой точки.

«Милан» повел в счете, а для Тео это был 25-й гол в составе клуба в Серии А. Напомним, что французский футболист выступает в составе своего нынешнего клуба с 2019 года.

Следить за событиями игры между «Миланом» и «Фиорентиной» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

 


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Тео Эрнандес

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