​Иммобиле - первый игрок, забивший 100 голов в гостевых матчах Серии А

В тринадцатом туре итальянского чемпионата римский «Лацио» потерпел неудачу в Салерно - команда проиграла местной «Салернитане», подарив той первую победу в сезоне. Это был последний «нолик», ликвидированный в турнирной таблице итальянского чемпионата.

Единственным утешением для команды Маурицио Сарри стал очередной статистический рекорд Чиро Иммобиле, который регулярно переписывает книгу рекордов Серии А. Он забил, и его гол стал сотым гостевым голом в карьере Иммобиле в Серии А. Он - первый игрок, достигший такой цифры в итальянском чемпионате.

В следующем туре «Лацио» примет «Кальяри».