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Чемпионат Италии. Серия А

​Иммобиле - первый игрок, забивший 100 голов в гостевых матчах Серии А

25 Ноября 2023 • 23:31 Комментировать

В тринадцатом туре итальянского чемпионата римский «Лацио» потерпел неудачу в Салерно - команда проиграла местной «Салернитане», подарив той первую победу в сезоне. Это был последний «нолик», ликвидированный в турнирной таблице итальянского чемпионата.

Единственным утешением для команды Маурицио Сарри стал очередной статистический рекорд Чиро Иммобиле, который регулярно переписывает книгу рекордов Серии А. Он забил, и его гол стал сотым гостевым голом в карьере Иммобиле в Серии А. Он - первый игрок, достигший такой цифры в итальянском чемпионате.

В следующем туре «Лацио» примет «Кальяри».


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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Чиро Иммобиле
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