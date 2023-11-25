​Маццарри снова не проиграл в своём стартовом матче с новым клубом - уже в седьмой раз кряду

В тринадцатом туре итальянского чемпионата важную победу одержал «Наполи» - команда под руководством возглавившего ее Вальтера Маццарри на выезде справилась с «Аталантой». Как оказалось, продолжилась любопытная серия Вальтера Маццарри со своими новыми клубами - он еще ни разу в карьере не проигрывал первый матч за свой новый клуб в Серии А, а таких дебютов у него было не менее семи. Пять раз, в том числе и сегодня, команда Вальтера выиграла, а еще два раза сыграла вничью.

В следующем туре итальянского чемпионата «Наполи» предстоит сыграть с бывшим клубом Маццарри - миланским «Интером».