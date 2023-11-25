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Чемпионат Италии. Серия А

​«Реал» может попытаться купить топ-форварда зимой слухи

25 Ноября 2023 • 22:08 Комментировать

Открытие зимнего трансферного окна не за горами, и клубы уже сейчас рассматривают разные варианты усиления составов. Если верить информации TodoFichajes, то «Реал» может попытаться подписать нападающего Душана Влаховича из «Ювентуса». В то же время отмечается, что провернуть сделку будет не так просто, поскольку туринцы вряд ли захотят расставаться с форвардом посреди сезона.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 23-летнего Влаховича в 70 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 серб провёл за «Ювентус» 10 матчей, в которых забил четыре гола и отдал один голевой пас.

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