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Чемпионат Италии. Серия А

Гол Кварацхелии помог «Наполи» одолеть «Аталанту»

25 Ноября 2023 • 21:58 Комментировать
Аталанта
1:2
Наполи

«Аталанта» с «Наполи» играли за право выйти на третье место в таблице Серии А. Первая треть поединка прошла без намека на моменты, а дальше было веселее. Повторная подача после углового у гостей, и Амир Ррахмани, выиграв воздух, переправил мяч в сетку - вне игры. И все же гости повели, после подачи с правого фланга Хвича Кварацхелия головой пробил под планку - 0:1. Пётр Зелиньски после грубой ошибки защитника оказался сам перед воротами и не переиграл защитника, добивание Джакомо Распадори - в защитника.

После перерыва кросс справа на невысокого Адемолу Лукмана стал голевым, мяч влетел в левый угол - 1:1. Марио Пашалич убежал один на один с голкипером и был точен, но судья усмотрел вне игры. Вратарь «Аталанты» ошибся при вводе мяча в игру, и соперники разыграли неожиданную атаку до верного - Эльиф Элмас вырвал для «Наполи» победу.

Чемпионы вырвались на третье место, соперник делит пятую строчку. Алексей Миранчук смотрел матч со скамейки запасных.

Протокол игры  
Аталанта1:2Наполи
  44'Кварацхелия Хвича (0:1)
(1:1) Лукман Адемола53'  
  79'Элмас Эльиф (1:2)
Карнесекки МаркоСкальвини ДжорджиоДжимсити Берат  27'Колашинац Сеад  64' 76' (Джованни Бонфанти ( 76') Дзаппакоста Давиде 33' (Хатебур Ханс ( 33') Баккер Митчел 46' (Руджери Маттео ( 46') Эдерсон ХоноратоКопмейнерс ТëнПашалич МариоДе Кетеларе Шарль 83' (Скамакка Джанлука ( 83') Лукман Адемола 83' (Муриэль Луис ( 83')
Запасные: Миранчук АлексейЦортеа НадирХольм ЭмильАдопо НдариРосси ФранческоМуссо Хуан
Голлини ПьерлуиджиДи Лоренцо Джованни  60'Ррахмани АмирНатан  21' 78' (Эстигор Лео ( 78') Оливера Матиас 39' (Жуан Жезус ( 39') Замбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка СтаниславЗелиньски Пётр 78' (Каюсте Йенс ( 78') Политано Маттео 63' (Элмас Эльиф ( 63') Распадори Джакомо 64' (Осимхен Виктор ( 64') Кварацхелия Хвича
Запасные: Гаэтано ДжанлукаКонтини НикитаМерет АлексДзербин АлессиоДзаноли АлессандроДемме ДиегоСимеоне Джованни
25 ноября. Стадион "Гевисс Стэдиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Наполи

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