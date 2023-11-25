Гол Кварацхелии помог «Наполи» одолеть «Аталанту»

«Аталанта» с «Наполи» играли за право выйти на третье место в таблице Серии А. Первая треть поединка прошла без намека на моменты, а дальше было веселее. Повторная подача после углового у гостей, и Амир Ррахмани, выиграв воздух, переправил мяч в сетку - вне игры. И все же гости повели, после подачи с правого фланга Хвича Кварацхелия головой пробил под планку - 0:1. Пётр Зелиньски после грубой ошибки защитника оказался сам перед воротами и не переиграл защитника, добивание Джакомо Распадори - в защитника.

После перерыва кросс справа на невысокого Адемолу Лукмана стал голевым, мяч влетел в левый угол - 1:1. Марио Пашалич убежал один на один с голкипером и был точен, но судья усмотрел вне игры. Вратарь «Аталанты» ошибся при вводе мяча в игру, и соперники разыграли неожиданную атаку до верного - Эльиф Элмас вырвал для «Наполи» победу.

Чемпионы вырвались на третье место, соперник делит пятую строчку. Алексей Миранчук смотрел матч со скамейки запасных.