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Чемпионат Италии. Серия А

​Пулишич вернулся: «Милан» назвал состав на игру с «Фиорентиной»

25 Ноября 2023 • 21:40 Комментировать
Милан
0:0
Фиорентина
1 2.10 X 3.45 2 3.70
1-й тайм

В субботу вечером в итальянской Серии А «Милан» будет принимать «Фиорентину». Наставник «россонери» Стефано Пиоли принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Меньян, Калабрия, Тиав, Томори, Тео Эрнандес, Муса, Рейндерс, Побега, Чуквуэзе, Пулишич, Йович.

Стоит отметить, что в состав «Милана» вернулся восстановившийся Кристиан Пулишич.

Матч между «Миланом» и «Фиорентиной» стартует в 22:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «Милан» в четырёх последних матчах Серии А набрал только два очка. В субботу команда Пиоли постарается вернуться на тропу побед.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан

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МИЛАН ФИОРЕНТИНА
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