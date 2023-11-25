​Пулишич вернулся: «Милан» назвал состав на игру с «Фиорентиной»

В субботу вечером в итальянской Серии А «Милан» будет принимать «Фиорентину». Наставник «россонери» Стефано Пиоли принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Меньян, Калабрия, Тиав, Томори, Тео Эрнандес, Муса, Рейндерс, Побега, Чуквуэзе, Пулишич, Йович.

Стоит отметить, что в состав «Милана» вернулся восстановившийся Кристиан Пулишич.

Матч между «Миланом» и «Фиорентиной» стартует в 22:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «Милан» в четырёх последних матчах Серии А набрал только два очка. В субботу команда Пиоли постарается вернуться на тропу побед.