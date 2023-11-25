​Симоне Индзаги: «Встречаются две команды со схожим модулем»

Центральным матчем очередного, тринадцатого тура итальянского чемпионата станет поединок «Ювентуса» с «Интером», о нем накануне игры высказался наставник миланского клуба Симоне Индзаги. Он считает, что обе команды действуют схожим образом на поле, имея схожий игровой модуль.

- Это будет важный матч. Встретятся две команды со схожим игровым модулем. Многое решат индивидуальные дуэли, в которых надо будет показать себя с наилучшей стороны, - цитирует слова Индзаги итальянское новостное агентство ITASportPress.

«Интер» занимает первое место в турнирной таблице, «Ювентус» идет вторым.