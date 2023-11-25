​Миранчук – в запасе, Кварацхелия – в основе: «Аталанта» и «Наполи» назвали составы

В субботу вечером в итальянской Серии А пройдёт матч между «Аталантой» и «Наполи».

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини решил включить в стартовый состав таких игроков: Карнесекки, Скальвини, Джимсити, Колашинац, Дзаппакоста, Эдерсон, Копмейнерс, Баккер, Пашалич, де Кетеларе, Лукман.

Россиянин Алексей Миранчук начнёт игру в запасе.

Рулевой «Наполи» Вальтер Маццарри, в свою очередь, решил выпустить на поле с первых минут таких футболистов: Голлини, ди Лоренцо, Ррахмани, Натан, Оливера, Замбо-Ангисса, Лоботка, Зелиньски, Политано, Распадори, Кварацхелия.

Матч «Аталанта» - «Наполи» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.