«Салернитана» одолела «Лацио», победив впервые в сезоне

Новый тур чемпионата Италии открылся матчем «Салернитана» - «Лацио». Хозяева ещё ни разу не побеждали, а соперник рвался в еврокубковую зону. Первый реальный момент создал Эмиль Бохинен - перекладина. В конце первого тайма Чиро Иммобиле заработал пенальти и уверенно его реализовал.
После перерыва удар Антонио Кандревы парирован голкипером, а Григорис Кастанос добавил мяч в сетку - 1:1. Вскоре Иван Проведель снова справился с опаснейшим ударом Кандревы. Маттиа Дзакканьи в выгодной позиции не попал в рамку. И все же Кандрева добился своего дальней попыткой - 2:1.
В итоге первая победа «Салернитаны», которая с 8 очками делит последнее место, противник - девятый.
Протокол игры
|43'Иммобиле Чиро (0:1)
|(1:1) Кастанос Григорис55'
|(2:1) Кандрева Антонио66'
Костиль Бенуа•Данилюк Флавиус 53'62' (Фасио Федерико (62') • 88'Дьомбер Норберт 42'46' (Ловато Маттео (46') •Пирола Лоренцо87' (Бронн Дилан (87') •Маццокки Паскуале•Бохинен Эмиль61' (Ленговски Матеуш (61') •Кулибали Лассана• 90'Брадарич Домагой•Кастанос Григорис73' (Маджоре Джулио (73') • 84'Иквуемеси Чуквубуикем•Кандрева Антонио
Проведель Иван•Лаццари Мануэль 32'62' (Педро Родригес (62') •Патрик•Хила Марио•Марушич Адам•Гендузи Маттео•Катальди Данило 79'81' (Весино Матиас (81') • 90'Камада Даити•Андерсон Фелипе69' (Исаксен Густав (69') •Иммобиле Чиро69' (Кастельянос Валентин (69') •Дзакканьи Маттиа62' (Хюсай Эльсейд (62')
25 ноября. Стадион "Аречи".
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