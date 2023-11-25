«Салернитана» одолела «Лацио», победив впервые в сезоне

Новый тур чемпионата Италии открылся матчем «Салернитана» - «Лацио». Хозяева ещё ни разу не побеждали, а соперник рвался в еврокубковую зону. Первый реальный момент создал Эмиль Бохинен - перекладина. В конце первого тайма Чиро Иммобиле заработал пенальти и уверенно его реализовал.

После перерыва удар Антонио Кандревы парирован голкипером, а Григорис Кастанос добавил мяч в сетку - 1:1. Вскоре Иван Проведель снова справился с опаснейшим ударом Кандревы. Маттиа Дзакканьи в выгодной позиции не попал в рамку. И все же Кандрева добился своего дальней попыткой - 2:1.

В итоге первая победа «Салернитаны», которая с 8 очками делит последнее место, противник - девятый.