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Чемпионат Италии. Серия А

«Салернитана» одолела «Лацио», победив впервые в сезоне

25 Ноября 2023 • 19:01 Комментировать
Салернитана
2:1
Лацио

Новый тур чемпионата Италии открылся матчем «Салернитана» - «Лацио». Хозяева ещё ни разу не побеждали, а соперник рвался в еврокубковую зону. Первый реальный момент создал Эмиль Бохинен - перекладина. В конце первого тайма Чиро Иммобиле заработал пенальти и уверенно его реализовал.

После перерыва удар Антонио Кандревы парирован голкипером, а Григорис Кастанос добавил мяч в сетку - 1:1. Вскоре Иван Проведель снова справился с опаснейшим ударом Кандревы. Маттиа Дзакканьи в выгодной позиции не попал в рамку. И все же Кандрева добился своего дальней попыткой - 2:1.

В итоге первая победа «Салернитаны», которая с 8 очками делит последнее место, противник - девятый.

Протокол игры  
Салернитана2:1Лацио
  43'Иммобиле Чиро (0:1)
(1:1) Кастанос Григорис55'  
(2:1) Кандрева Антонио66'  
Костиль БенуаДанилюк Флавиус  53' 62' (Фасио Федерико ( 62'  88') Дьомбер Норберт  42' 46' (Ловато Маттео ( 46') Пирола Лоренцо 87' (Бронн Дилан ( 87') Маццокки ПаскуалеБохинен Эмиль 61' (Ленговски Матеуш ( 61') Кулибали Лассана  90'Брадарич ДомагойКастанос Григорис 73' (Маджоре Джулио ( 73'  84') Иквуемеси ЧуквубуикемКандрева Антонио
Запасные: Ботхейм ЭрикКабрал ЖованеСими НванквоSalvati GregorioФиорилло ВинченцоСамбья СаломонМартеджани Агустин
Проведель ИванЛаццари Мануэль  32' 62' (Педро Родригес ( 62') ПатрикХила МариоМарушич АдамГендузи МаттеоКатальди Данило  79' 81' (Весино Матиас ( 81'  90') Камада ДаитиАндерсон Фелипе 69' (Исаксен Густав ( 69') Иммобиле Чиро 69' (Кастельянос Валентин ( 69') Дзакканьи Маттиа 62' (Хюсай Эльсейд ( 62')
Запасные: Мандас ХристосБашич ТомаПеллегрини ЛукаРовелла НиколоСепе Луиджи
25 ноября. Стадион "Аречи".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Салернитана

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