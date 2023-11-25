Аллегри – о матче против «Интера»: «Нам предстоит сыграть с фаворитами на скудетто»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от поединка с миланским «Интером», который состоится завтра в рамках итальянской Серии А.

«Нам предстоит сыграть с фаворитами на скудетто. Наша цель отличается от той, которую поставил перед собой «Интер». Мы хотим вернуться в Лигу чемпионов», – сказал Аллегри на предматчевой пресс-конференции.

«Ювентус» в данный момент занимает вторую строчку в итальянской Серии А, отставая от лидирующего «Интера» на два очка. Победа в очной встрече может вывести команду Аллегри в лидеры чемпионата.