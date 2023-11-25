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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри – о матче против «Интера»: «Нам предстоит сыграть с фаворитами на скудетто»

25 Ноября 2023 • 16:33 Комментировать (1)
Ювентус
...
Интер Милан
1 3.45 X 3.25 2 2.30
26.11 22:45

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от поединка с миланским «Интером», который состоится завтра в рамках итальянской Серии А.

«Нам предстоит сыграть с фаворитами на скудетто. Наша цель отличается от той, которую поставил перед собой «Интер». Мы хотим вернуться в Лигу чемпионов», – сказал Аллегри на предматчевой пресс-конференции.

«Ювентус» в данный момент занимает вторую строчку в итальянской Серии А, отставая от лидирующего «Интера» на два очка. Победа в очной встрече может вывести команду Аллегри в лидеры чемпионата.

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Комментарии (1)
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ЮвиК
25 Ноября 2023 в 17:30
Сложно угадать результат у 2х тренеров которые любят обосраться в важном моменте.
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