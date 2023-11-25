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Чемпионат Италии. Серия А

Индзаги: «Я ожидал, что «Ювентус» будет так высоко располагаться в таблице»

25 Ноября 2023 • 14:51 Комментировать
Ювентус
...
Интер Милан
1 3.45 X 3.25 2 2.30
26.11 22:45

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги дал понять, что его не удивлять результаты туринского «Ювентуса» в нынешнем сезоне. Напомним, завтра команды встретятся между собой в рамках дерби Италии.

«Я ожидал, что «Ювентус» будет так высоко располагаться в таблице. У них отличная команда, огромные амбиции и больше времени на подготовку, что очень важно», – сказал Индзаги на предматчевой пресс-конференции.

В данный момент миланский «Интер» лидирует в турнирной таблице Серии А, но «Ювентус» при этом отстаёт от команды Симоне Индзаги всего на два очка и располагается на втором месте.

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