Индзаги: «Я ожидал, что «Ювентус» будет так высоко располагаться в таблице»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги дал понять, что его не удивлять результаты туринского «Ювентуса» в нынешнем сезоне. Напомним, завтра команды встретятся между собой в рамках дерби Италии.

«Я ожидал, что «Ювентус» будет так высоко располагаться в таблице. У них отличная команда, огромные амбиции и больше времени на подготовку, что очень важно», – сказал Индзаги на предматчевой пресс-конференции.

В данный момент миланский «Интер» лидирует в турнирной таблице Серии А, но «Ювентус» при этом отстаёт от команды Симоне Индзаги всего на два очка и располагается на втором месте.