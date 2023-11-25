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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» - «Фиорентина»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

25 Ноября 2023 • 22:15 Комментировать
Милан
0:0
Фиорентина
1 2.10 X 3.45 2 3.70
1-й тайм

В рамках 13-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» принимает «Фиорентину».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Милан0:0Фиорентина
Меньян МайкКалабрия ДавидеТиав МаликТомори ФикайоЭрнандес ТеоМуса ЮнусРейндерс ТиджаниПобега ТоммазоЧуквуэзе СамуЙович ЛукаПулишич Кристиан
Запасные: Лофтус-Чик РубенАдли ЯсинFrancesco CamardaСимич Ян-КарлоКрунич РадеРомеро ЛукаТраоре ЧакаМиранте АнтониоФлоренци АлессандроБартезаги ДавидеНава Лапо
Терраччиано ПьетроПаризи ФабьяноМиленкович НиколаМартинес Лукас IIБираги КристианоМело Артур  12'Дункан АльфредГонсалес НиколасБонавентура ДжакомоСоттиль РиккардоБельтран Лукас
Запасные: Мина ЙерриНзола М'БалаИнфантино ДжиноМартинелли ТоммазоАматуччи ЛоренцоКомуццо ПьетроКуаме КристианКристенсен ОливерМандрагора РоландоПьероцци НикколоИконе ЖонатанБрекало ЙосипБарак АнтонинЛопес Максим
25 ноября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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Евро-Футбол.Ру,
Милан Фиорентина

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МИЛАН ФИОРЕНТИНА
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