«Милан» - «Фиорентина»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 13-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» принимает «Фиорентину».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Милан - Фиорентина
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Протокол игры
Меньян Майк•Калабрия Давиде•Тиав Малик•Томори Фикайо•Эрнандес Тео•Муса Юнус•Рейндерс Тиджани•Побега Томмазо•Чуквуэзе Саму•Йович Лука•Пулишич Кристиан
Терраччиано Пьетро•Паризи Фабьяно•Миленкович Никола•Мартинес Лукас II•Бираги Кристиано•Мело Артур• 12'Дункан Альфред•Гонсалес Николас•Бонавентура Джакомо•Соттиль Риккардо•Бельтран Лукас
25 ноября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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