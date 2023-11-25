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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

25 Ноября 2023 • 19:30 Комментировать
Аталанта
...
Наполи
1 2.75 X 3.45 2 2.60
Через 0 ч. -1 мин.

В рамках 13-го тура чемпионата Италии по футболу «Аталанта» принимает «Наполи».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Аталанта0:0Наполи
Карнесекки МаркоСкальвини ДжорджиоДжимсити БератКолашинац СеадДзаппакоста ДавидеБаккер МитчелЭдерсон ХоноратоКопмейнерс ТëнПашалич МариоДе Кетеларе ШарльЛукман Адемола
Запасные: Миранчук АлексейРуджери МаттеоЦортеа НадирХатебур ХансСкамакка ДжанлукаХольм ЭмильАдопо НдариМуриэль ЛуисРосси ФранческоДжованни БонфантиМуссо Хуан
Голлини ПьерлуиджиДи Лоренцо ДжованниРрахмани АмирНатанОливера МатиасЗамбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка СтаниславЗелиньски ПётрПолитано МаттеоРаспадори ДжакомоКварацхелия Хвича
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25 ноября. Стадион "Гевисс Стэдиум".
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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Наполи

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АТАЛАНТА НАПОЛИ
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Сегодня, 25 Ноября
19:30 · Италия. Серия А
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