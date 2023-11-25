«Аталанта» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 13-го тура чемпионата Италии по футболу «Аталанта» принимает «Наполи».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Аталанта - Наполи
Доступ после регистрации
Протокол игры
Карнесекки Марко•Скальвини Джорджио•Джимсити Берат•Колашинац Сеад•Дзаппакоста Давиде•Баккер Митчел•Эдерсон Хонорато•Копмейнерс Тëн•Пашалич Марио•Де Кетеларе Шарль•Лукман Адемола
Голлини Пьерлуиджи•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир•Натан•Оливера Матиас•Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав•Зелиньски Пётр•Политано Маттео•Распадори Джакомо•Кварацхелия Хвича
25 ноября. Стадион "Гевисс Стэдиум".
Бан пользователя