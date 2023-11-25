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Чемпионат Италии. Серия А

​Балотелли считает себя лучшим итальянским нападающим

25 Ноября 2023 • 03:45 Комментировать

Эпатажный итальянский нападающий Марио Балотелли вновь предлагает себя наставнику итальянской сборной Лучано Спаллетти - в очередной раз после того, как ранее он уже пытался предложить свои услуги. Сейчас же Балотелли заявил, что считает себя лучшим итальянским нападающим.

- Когда я в порядке, то чувствую себя лучшим итальянским нападающим. Не сомневаюсь в этом. Против Украины сыграли Распадори и Скамакка. И вы все видели, сколько было брака, - цитирует слова Балотелли итальянское новостное агентство ITASportPress.

Сейчас итальянский нападающий выступает в турецком чемпионате.


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