​Балотелли считает себя лучшим итальянским нападающим

Эпатажный итальянский нападающий Марио Балотелли вновь предлагает себя наставнику итальянской сборной Лучано Спаллетти - в очередной раз после того, как ранее он уже пытался предложить свои услуги. Сейчас же Балотелли заявил, что считает себя лучшим итальянским нападающим.

- Когда я в порядке, то чувствую себя лучшим итальянским нападающим. Не сомневаюсь в этом. Против Украины сыграли Распадори и Скамакка. И вы все видели, сколько было брака, - цитирует слова Балотелли итальянское новостное агентство ITASportPress.

Сейчас итальянский нападающий выступает в турецком чемпионате.