​Мальдини: «Леау талантлив во всём, чем занимается»

Бывший администратор итальянского «Милана» Паоло Мальдини в своё время пригласил в клуб Рафаэла Леау и до сих пор он весьма высокого мнения о талантах португальского игрока. Причем не только в футболе, но и в музыке также:

- Леау талантлив во всем, чем занимается. Будь то футбол или музыка. Как-то он попросил у меня разрешение выпустить свой диск за два дня до матча. Я разрешил ему, но с условием - он забьет два гола в матче. Он не забил - но сделал две голевые передачи, и я был доволен и этим, - цитирует слова Мальдини pianetamilan.it.

Рафаэл Леау выступает за «Милан» с 2019 года.