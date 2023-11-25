«Интер» почти вдвое увеличит зарплату Димарко

Левый защитник миланского «Интера» Федерико Димарко близок к продлению контракта с клубом.

Текущий договор 26-летнего игрока истекает в 2026 году. По сведениям La Gazzetta dello Sport, стороны находятся в шаге от заключения новой сделки. Контракт Димарко будет продлён до 2028 года, а зарплата итальянца увеличится почти вдвое – с 2,2 до 4 млн евро в год без учёта бонусов. Клубу и футболисту осталось лишь урегулировать последние нюансы.

Федерико Димарко провёл 14 матчей за «Интер» в текущем сезоне, дважды поразив ворота соперников и четырежды ассистировав товарищам по команде. В общей сложности на счету латераля десять голов и 19 ассистов в 112 встречах в цветах «нерадзурри».