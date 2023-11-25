​Сына Ибрагимовича впервые вызвали в юношескую сборную Швеции

Хорошая новость для Златана Ибрагимовича - его сын Винсент впервые вызван в сборную Швеции, пока что в юношескую, U-16. Сейчас сын Ибрагимовича выступает в «Милане», и делает там определенные успехи, побудившие наставника шведской юношеской сборной Акселя Кьялля пригласить его вместе с 66 другими молодыми игроками на своеобразные смотрины.

- Мне не терпится посмотреть на него, да и на остальных тоже. Мне нравится, как он распасовывает, он интеллигентен, адаптируется на поле. И неплохой завершитель атак также, - цитирует слова Кьялля итальянское новостное агентство ITASportPress.

Златан Ибрагимович завершил свою карьеру минувшей весной.