Куадрадо залечил травму и готов сыграть с «Ювентусом»

Правый защитник миланского «Интера» Хуан Куадрадо может вернуться на поле в матче против своей бывшей команды.

35-летний игрок не принимал участия в поединках «нерадзурри» с начала октября. По данным TMW, в пятницу колумбиец провёл полноценную тренировку в общей группе – он готов сыграть против «Ювентуса», если пригодится Симоне Индзаги. Впрочем, наставник вряд ли будет рисковать здоровьем Куадрадо. Судя по всему, в воскресном матче против «Ювентуса» опытный латераль сможет рассчитывать лишь на выход со скамейки запасных.

Хуан Куадрадо провёл восемь сезонов в составе туринского гранда. По окончании прошлого сезона он покинул ряды «старой синьоры» в качестве свободного агента.