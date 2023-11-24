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Чемпионат Италии. Серия А

Гасперини: «Я многого жду от «Наполи»

24 Ноября 2023 • 23:35 Комментировать
Аталанта
...
Наполи
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Через 19 ч. 49 мин.

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини оценил силу соперника по предстоящему матчу.

Коллектив из Бергамо примет на своём поле действующих чемпионов в рамках 13-го тура Серии А. Встреча состоится в субботу.

Для «Наполи» это будет первый матч при Вальтере Маццарри, который, напомним, сменил в должности тренера уволенного Руди Гарсию.

«Нам предстоит сыграть с очень сильной командой, которая доминировала в прошлом сезоне. Я многого жду от «Наполи» и сейчас, но мы также хорошо выступает в лиге. Для нас это отличная возможность узнать, на каком уровне мы находимся», – цитирует Football Italia Гасперини.

«Наполи» занимает четвёртое место в Серии А с 21 набранным очком, «Аталанта» – пятая с 20 баллами.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Наполи Джан Пьеро Гасперини ещё теги

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