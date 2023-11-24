​Маротта продлил контракт с «Интером»

Джузеппе Маротта, который занимает должность генерального директора «Интера», продлил контракт с клубом. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, Маротта поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до конца сезона 2026/2027.

Предыдущий контракт связывал Маротту с «Интером» до середины 2025 года.

На текущий момент «Интер» располагается на первой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. Ближайший матч Серии А команда проведёт в воскресенье, 26 ноября, - против «Ювентуса» на выезде. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.