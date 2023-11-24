Конте ответил на вопрос о возможном возвращении в «Ювентус»

Ныне безработный наставник Антонио Конте не исключает, что в будущем может вновь оказаться в «Ювентусе».

Итальянский специалист занимал пост во главе «бьянконери» с 2011 по 2014 год. В недавних интервью он открыто признавался, что жалеет об уходе из «Ювентуса». Именно Конте считается одним из наиболее вероятных преемников Массимилиано Аллегри в будущем.

«Возвращение в «Ювентус»? Браки всегда заключаются вдвоём, всегда можно желать жениться во второй раз. Сейчас я наслаждаюсь имеющимся у меня свободным временем, продолжаю учиться, ищу возможности расширить свои познания», – сказал в интервью Corriere dello Sport Конте, в марте нынешнего года покинувший «Тоттенхэм».