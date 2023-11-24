​Пулишич готов играть за «Милан», Леау - нет

Атакующий полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич готов сыграть в ближайшем матче против «Фиорентины». Об этом сообщил главный тренер «россонери» Стефано Пиоли.

Напомним, что Пулишич травмировался в ноябрьском матче Лиги чемпионов против «ПСЖ» и после этого пропустил игру команды в Серии А и матчи сборной США.

«Мы работаем над улучшением ситуации и сокращением числа травмированных. Пулишич, Калабрия и Лофтус-Чик вернутся в матче с «Фиорентиной». Леау, Кьяер и Окафор не будут доступны», - сказал Пиоли журналистам.

Матч чемпионата Италии между «Миланом» и «Фиорентиной» пройдёт в субботу, 25 ноября.