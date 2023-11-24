​Агент расхвалил Лаутаро Мартинеса

Алехандро Камано, агент нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, высказался о своём клиенте.

«Я не знаю, почему Лаутаро решил работать со мной, но я знаю, почему я хотел работать с ним. Для меня большая честь представлять его, он заслуживает 10 баллов как человек. Мы говорим об одном из трёх лучших нападающих в мире. Он скромный человек, с которым легко иметь хорошие отношения. Он честный и самоотверженный. Думаю, именно поэтому «Интер» наградил его капитанской повязкой. Он человек, который воплощает ценности клуба не только на поле», - сказал Камано Tuttosport.

В сезоне 2023/2024 Лаутаро Мартинес провёл 16 матчей, в которых забил 14 голов.

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