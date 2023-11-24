Булыкин сделал прогноз на матч «Ювентус» - «Интер»

Бывший форвард национальной сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о предстоящем поединке между туринским «Ювентусом» и миланским «Интером» в рамках 13-го тура чемпионата Италии.

«Ювентус» и «Интер» отличаются боевыми встречами. Обе команды лидируют. Поставил бы на ничью, потому что принципиальный матч. Не будет много голов, игра будет аккуратной», - передает слова эксперта Odds.kz.

Напомним, что поединок «Ювентуса» против «Интера» состоится 26 ноября на стадионе в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. В преддверии этого матча «старая синьора» отстает от миланского клуба на два очка.