Мхитарян принял решение о своём будущем

Армянский полузащитник Генрих Мхитарян определился со своими дальнейшими планами. Об этом рассказала агент игрока Рафаэла Пимента.

«Генрих готов подписать новый контракт с «Интером», - передает слова агента инсайдер Николо Скира в своих социальных сетях.

Срок действующего трудового договора между 34-летним полузащитником и «нерадзурри» рассчитан до конца июня 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в шесть миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Генрих провел 12 поединков, в которых забил два мяча и сделал три голевые передачи.