Джонсон: «Лукаку - машина для голов, но он не подходит АПЛ»

Экс-защитник «Ливерпуля» Глен Джонсон поделился мнением о бельгийском центрфорварде Ромелу Лукаку, который сейчас играет за «Рому».

«Ромелу является машиной для голов. В АПЛ он не смог заиграть, потому что не подходит под игровой стиль этого чемпионата. Когда он выступал за «Челси», то часто опускался в глубину и искал взаимодействие с одноклубниками, вместо того, чтобы просто быть наконечником атак. В Серии А у него больше времени с мячом, когда это у него появляется, он становится смертоносным», - передает слова Глена Squawka.

В нынешнем сезоне Ромелу провел 14 матчей за «Рому» и отметился девятью забитыми мячами.