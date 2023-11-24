​Мальдини назвал своих лучших друзей в мире футбола

Проведший в большом футболе практически всю свою жизнь Паоло Мальдини оброс различными знакомствами и связями, но и у него есть друзья, которыми он особенно дорожит. Он назвал имена людей, с которыми у него завязались самые дружеские отношения в бытность футболистом.

- У меня очень теплые отношения с Анджело Карбоне, Ибрагимом Ба, Алессандро Костакуртой, а также Лоренцини. Вьери? Мы с ним выступали вместе в «Милане» лишь полгода, но сработались в сборной. Вообще, есть очень много людей, с которыми я встречаюсь и общаюсь с большим удовольствием, - цитирует слова Мальдини pianetamilan.it.