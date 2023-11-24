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Чемпионат Италии. Серия А

​«Гаталасарай» положил глаз на Спинаццолу

24 Ноября 2023 • 04:54 Комментировать

Полузащитник итальянской «Ромы» Леонардо Спинаццола может отправиться по уже проторенной для игроков Серии А дорожке - в турецкий чемпионат. Спинаццолой, сыгравшим важную роль в чемпионском титуле итальянской сборной на Евро-2020, заинтересовался турецкий «Галатасарай».

Об этом сообщает турецкий портал Sporx, уточняющий, что турки надеются заполучит Спинаццолу в качестве свободного агента. Его контракт с «Ромой» истекает, напомним, уже летом следующего года.

Напомним, что Спинаццола выступает за «Рому» с 2019 года, ранее он успел поиграть за такие клубы, как «Перуджа» и «Аталанта».


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Евро-Футбол.Ру,
Рома Леонардо Спинаццола
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