​«Гаталасарай» положил глаз на Спинаццолу

Полузащитник итальянской «Ромы» Леонардо Спинаццола может отправиться по уже проторенной для игроков Серии А дорожке - в турецкий чемпионат. Спинаццолой, сыгравшим важную роль в чемпионском титуле итальянской сборной на Евро-2020, заинтересовался турецкий «Галатасарай».

Об этом сообщает турецкий портал Sporx, уточняющий, что турки надеются заполучит Спинаццолу в качестве свободного агента. Его контракт с «Ромой» истекает, напомним, уже летом следующего года.

Напомним, что Спинаццола выступает за «Рому» с 2019 года, ранее он успел поиграть за такие клубы, как «Перуджа» и «Аталанта».