​Мальдини: «Сакки достиг небывалых высот»

Бывший оборонец итальянского «Милана» Паоло Мальдини начинал свою карьеру в клубе под началом знаменитого Арриго Сакки - его дебют в клубе совпал с дебютом Паоло. Экс-защитник, выступавший в качестве игрока вплоть до 2009 года, высоко ценит своего бывшего наставника:

- Сакки не был футболистом, и потому его успехи особенно впечатляют. На самом деле, он достиг небывалых высот, - цитирует слова Паоло Мальдини pianetamilan.it.

Сакки тренировал «Милан» до 1991 года, после чего отправился рулить итальянской сборной. В сезоне 1996/1997 снова вернулся к рулю клуба, но куда менее удачно.