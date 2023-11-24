Луис Альберто: «Современный футбол стал скучным»

Испанский футболист римского «Лацио» Луис Альберто недоволен положением вещей в современном футболе, он посетовал, что игроки утратили свою индивидуальность. В частности, он сокрушается из-за того, что в сегодняшнем футболе уже не встретишь нового Зинедина Зидана или Алессандро дель Пьеро.

- Игроки похожи на роботов, сегодня не увидишь нового Дель Пьеро, не увидишь Иньесту, не увидишь Зинедина Зидана. Мне наскучил современный футбол, - цитирует слова Луиса Альберто derbyderbyderbyit.

Луис Альерто выступает за римский клуб с 2016 года.