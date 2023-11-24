​Мальдини: «Никогда не буду тренером»

Бывший оборонец итальянского «Милана» Паоло Мальдини дал понять, что не намерен идти по стопам своего отца Чезаре и становиться тренером. Он уверен в том, что никогда не будет заниматься этим.

- Я не пойду в этом смысле по стопам отца, не чувствую, что хочу заниматься этим. Мой отец тренировал сборную Италии, «Парму», «Фоджу», но я не буду. В то же время уважаю профессию, у меня были прекрасные наставники, как Арриго Сакки и Карло Анчелотти. Для тренера очень важно уметь управлять командой, - цитирует слова Мальдини pianetamilan.it.

Паоло Малдини выступал за «Милан» с 1985 по 2009 год.